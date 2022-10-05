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Байден рассказал о попадании в его дом молнии 15 лет назад

Байден вспомнил о том, как 15 лет назад в его дом попала молния

Фото: Globallookpress.com

Американский президент Джо Байден, рассказывая о работе властей по преодолению последствий обрушившегося на Флориду урагана «Иан», вспомнил о том, как 15 лет назад в его дом ударила молния, сообщает РИА Новости.

По его словам, после ее попадания от жилья почти ничего не осталось. Он отметил, что в те моменты его семья испытывала сильный страх за то, как они будут жить дальше. Лидер США также подчеркнул, что хорошо понимает тех, кто каким-либо образом пострадал от урагана.

«Нам было куда податься, у нас были родственники неподалеку, не так что полностью все пропало, но мы знаем это чувство: где я преклоню голову этой ночью, будет ли ребенок в порядке, сможет ли он пойти в школу, покроет ли это страховка. Мы работаем, чтобы ответить на все эти вопросы», — заявил Байден.

Ранее издание New York Post уличило президента США в том, что он соврал о работе с общиной пуэрториканцев в штате Делавэр в начале карьеры. В ходе выступления в Пуэрто-Рико американский лидер рассказал о том, что в штате Делавэр в начале его политической карьеры жила крупная община пуэрториканцев, поэтому он «вырос среди них».

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Марина Совина
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