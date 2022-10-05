Байдена снова уличили во лжи о своем прошлом

NYP: Байден соврал о работе с общиной пуэрториканцев в начале карьеры

Президент США Джо Байден соврал о работе с общиной пуэрториканцев в штате Делавэр в начале карьеры. Об этом пишет New York Post.

«У Байдена есть привычка приукрашивать свою принадлежность к аудитории, перед которой он выступает. Речь на южном побережье острова не стала исключением», — говорится в материале.

Накануне американский лидер в ходе выступления в Пуэрто-Рико рассказал о том, что в штате Делавэр в начале его политической карьеры жила крупная община пуэрториканцев, поэтому он «вырос среди них».

Журналисты NYP опровергли его заявление, отметив, что Байден был впервые избран в Сенат США в 1972 году. Согласно переписи населения США за 1970 год, в Делавэре проживали около 2 154 пуэрториканцев, что составляет 0,39 процента от всего населения штата.

Накануне Байден с супругой Джилл посетили Пуэрто-Рико, которое серьезно пострадало после урагана «Фиона», 3 октября. Стихийное бедствие оставило без света всю территорию страны.

