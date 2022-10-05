Премьер Польши предложил восстановить Украину за счет России

Премьер Польши Моравецкий предложил конфисковать российские активы, чтобы передать Украине

Украину следует восстановить за счет российских активов. С таким предложением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

«Польша выступает не только за замораживание этого, построенного на преступлениях российского капитала. Но мы выступаем также за его конфискацию и предназначение этого капитала Российской Федерации, российских олигархов на восстановление Украины», — сказал он.

По его словам, в первую очередь польские предприниматели должны оказать помощь Украине. Так, польские бизнесмены будут восстанавливать Украину «на основе нового плана Маршалла».

«На украинской стороне есть соответствующее понимание. Пару недель назад я был в Киеве, говорил об этом с президентом [Владимиром] Зеленским, с премьером [Денисом] Шмыгалем», — подчеркнул политик.

Ранее Варшава и Берлин потребовали от Москвы выплатить репарации Киеву. Глава польского МИД Збигнев Рау заявил, что специальная военная операция также должна закончиться получением Украиной полной территориальной интегральности.