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Польша и Германия потребовали от России репарации для Украины

Главы МИД Польши и Германии Рау и Бербок потребовали от России выплатить репарации Украине

Фото: Christoph Soeder/dpa / Globallookpress.com

Россия должна выплатить репарации Украине. С таким требованием выступили главы МИД Польши и Германии Збигнев Рау и Анналена Бербок, передает РИА Новости.

«Мы согласны, что война должна закончиться получением Украиной полной территориальной интегральности, привлечением к ответственности виновных в военных преступлениях и выплатой Россией военных репараций и компенсаций», — заявил глава польского МИД.

Ранее глава польского ведомства объяснил требование к ФРГ о выплате репараций. По его мнению, после этого Варшава и Берлин смогут усилить сотрудничество и улучшить отношения. Он также отметил, что население Польши все еще «чувствует травму» из-за нападения Германии в 1939 году и оккупации.

При этом сама Бербок ранее назвала вопрос о репарациях закрытым — так она ответила на ноту Рау, подписанную 3 октября.

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Виктория Кондратьева
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