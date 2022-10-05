Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило о поражении сил иностранных наемников в ДНР и под Харьковом

Минобороны России сообщило о поражении сил иностранных наемников в ДНР и под Харьковом

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

За прошедшие сутки около Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) и в районе Харькова ударами авиации, ракетных войск и артиллерии были поражены подразделения иностранных наемников и националистические формирования. Об этом в среду, 5 октября, сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отмечается, что помимо этого в течение прошедших суток поражены десять пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пункты временной дислокации 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Калининдорфа Херсонской области.

Также в военном ведомстве рассказали, что российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» уничтожил ангар с беспилотниками Bayraktar TB2 на военном аэродроме ВСУ в Вознесенске Николаевской области.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
Российский генерал призвал прекратить врать о ходе спецоперации
Выступающий в России африканский волейболист описал страну тремя словами
СКР зафиксировал применение военными ВСУ ракет HIMARS с поражающими элементами
Франция отправила на Украину около 50 разведчиков
Путин призвал к созданию единого стандарта учебников по истории
В Нижнем Новгороде откроется выставка картин эпохи Возрождения
Путин призвал укреплять суверенную систему образования в России
Путин порассуждал о суверенной России
Путин поручил провести массовую диспансеризацию детей в новых регионах России
Группа Coldplay отменила концерты из-за болезни солиста
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.