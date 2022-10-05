Минобороны сообщило о поражении сил иностранных наемников в ДНР и под Харьковом

Минобороны России сообщило о поражении сил иностранных наемников в ДНР и под Харьковом

За прошедшие сутки около Константиновки в Донецкой народной республике (ДНР) и в районе Харькова ударами авиации, ракетных войск и артиллерии были поражены подразделения иностранных наемников и националистические формирования. Об этом в среду, 5 октября, сообщил журналистам официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Отмечается, что помимо этого в течение прошедших суток поражены десять пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пункты временной дислокации 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Калининдорфа Херсонской области.

Также в военном ведомстве рассказали, что российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» уничтожил ангар с беспилотниками Bayraktar TB2 на военном аэродроме ВСУ в Вознесенске Николаевской области.