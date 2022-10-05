Российский «Искандер» уничтожил ангар с Bayraktar на аэродроме ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении «Искандером» ангара с Bayraktar на аэродроме ВСУ

Российский оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» уничтожил ангар с беспилотниками Bayraktar TB2 на военном аэродроме Вознесенск Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Николаевской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что российские войска уничтожили произведенную в США радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 в районе Мураховки.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили шесть беспилотников ВСУ в Харьковской области, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.

По данным Минобороны, всего с начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили 6277 единиц военной автомобильной спецтехники, 3449 орудий полевой артиллерии и минометов, 861 боевую машину реактивной системы залпового огня, 5376 бронемашин, 379 зенитных ракетных комплексов, 2151 беспилотник, 313 самолетов и 157 вертолетов ВСУ.

Ранее ведомство показало кадры пуска ракет Р-500 комплексами «Искандер-М» по позициям противника. По словам начальника пусковой установки, траектория захода этих ракет на цель непредсказуема.