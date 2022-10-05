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В Киргизии назначили нового спикера парламента

Новым спикером парламента Киргизии стал Нурланбек Шакиев
Нурланбек Шакиев

Нурланбек Шакиев. Фото: пресс-служба Жогорку Кенеша

Депутаты Жогорку Кенеша (однопалатный парламент Киргизии) назначили нового спикера — им стал Нурланбек Шакиев. Об этом сообщила пресс-служба парламента республики.

«По итогам тайного голосования с использованием бюллетеней депутат Шакиев избран торагой (спикером — прим. «Ленты.ру») Жогорку Кенеша Киргизской Республики. За его кандидатуру проголосовали 80 депутатов Жогорку Кенеша», — говорится в сообщении.

Шакиев был избран депутатом парламента Киргизии в 2021 году. В Жогорку Кенеша он возглавляет фракцию провластной партии «Ата-Журт Кыргызстан». С 2006 по 2009 год он работал пресс-секретарем президента республики Курманбека Бакиева, с 2009 по 2010 был советником главы государства. В 2010-2011 годах Шакиев возглавлял министерство культуры и информации Киргизии.

Ранее стало известно, что предыдущий глава парламента Талант Мамытов подал в отставку по собственному желанию.

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Алевтина Запольская
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