В Нижнем Новгороде откроется выставка картин эпохи Возрождения

На улице Возрождения в Нижнем Новгороде стартует выставка картин эпохи Возрождения

В Нижнем Новгороде в рамках марафона событий «Культурный район» 6 октября стартует выставка картин эпохи Возрождения. Об этом сообщается информационное агенство «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу департамента культуры городской администрации.

Экспозиция будет представлена на улице Возрождения, на которой расположено 25 частных домов, и в названии которой «заложена отсылка к великой культурной эпохе». «Согласно информации, экспозиция с репродукциями итальянских портретов XIV-XV веков откроется в 12:00», — рассказали в департаменте.

Отмечается, что в декабре в центре современного искусства «Арсенал» также пройдет выставка «Названо Вазари. Возрождение», где будут представлены произведения искусства из коллекции Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина вместе с произведениями современных авторов.

Ранее, 4 октября, в Ростове-на-Дону стартовал межрегиональный фестиваль искусств «Мир Кавказу», участниками мероприятия стали творческие коллективы Юга России, Северо-Кавказского федерального округа и Крыма. Торжественное закрытие фестиваля состоится в четверг, 6 октября, в стенах ростовского государственного музыкального театра.