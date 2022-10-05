Китай обвинил США в «отравлении» ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Зампостпреда Китая при ООН Шуан: США «отравляют» ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан во время своего выступления на заседании Совбеза международной организации выступил с обвинениями в адрес США из-за того, что их действия ведут к усилению рисков военной эскалации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщает ТАСС.

«В последнее время США навязывают военные альянсы Азиатско-Тихоокеанскому региону, увеличивают угрозу военной эскалации, проводят политику двойных стандартов, отравляют ситуацию в регионе. Поэтому рост напряженности на [Корейском] полуострове в свете всего происходящего не вызывает удивления. История показывает, что диалог и консультации являются единственным способом урегулирования проблемы полуострова», — заявил китайский дипломат.

Ранее КНР в ответ на активность ВМС США, Австралии и Японии провела учения по мероприятиям противолодочной борьбы в нейтральной зоне Южно-Китайского моря и в акватории вокруг острова Тайвань.