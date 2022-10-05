Китай провел противолодочные учения в зоне активности ВМС США

SCMP: флот НОАК провел противолодочные учения в Южно-Китайском море

КНР в ответ на активность ВМС США, Австралии и Японии провела учения по мероприятиям противолодочной борьбы в нейтральной зоне Южно-Китайского моря и в акватории вокруг острова Тайвань. Об этом сообщили представители Восточного командования флота Народно-освободительной армии (НОАК) Китая, передает South China Morning Post (SCMP).

Сообщается, что учения проводились в течение 48 часов, к ним были привлечены самолеты морской авиации Y-8. По легенде учений, экипажи идентифицировали ложные и настоящие подводные цели, отслеживая и контролируя их перемещение.

Отмечается, что следующие подобные учения пройдут при взаимодействии надводных противолодочных сил

Ранее японское Министерство обороны сообщило о совместных учениях морских сил США, Южной Кореи и Японии. В ходе тренировок военные трех стран выполнили задачи, связанные с противодействием подлодкам потенциального противника, в число которых входит Россия и КНР.