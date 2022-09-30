Япония, США и Южная Корея начали совместные учения в море

Япония, США и Южная Корея начали учения в Японском море с авианосцем Ronald Reagan

Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея приступили к проведению совместных учений в Японском море с участием американского авианосца Ronald Reagan («Рональд Рейган»), пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны Японии.

В ходе тренировок военные трех стран выполнят задачи, связанные с противодействием подлодкам потенциального противника. «Учения демонстрируют приверженность трех стран дальнейшему трехстороннему сотрудничеству для решения проблем региональной безопасности», — подчеркнули в военном ведомстве. Кроме того, они проводятся для укрепления международного порядка, основанного на установленных правилах.

Помимо американского авианосца, в тренировках задействуют японский эсминец «Асахи», американский ракетный крейсер USS Chancellorsville («Ченселлорсвилл»), эсминцы USS Barry («Барри») и USS Benfold («Бенфолд»), американскую подводную лодку.

22 августа Республика Корея и США начали совместные учения Ulchi Freedom Shield. Тренировки продлятся до 1 сентября.