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Япония, США и Южная Корея начали совместные учения в море

Япония, США и Южная Корея начали учения в Японском море с авианосцем Ronald Reagan

Globallookpress.com

Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея приступили к проведению совместных учений в Японском море с участием американского авианосца Ronald Reagan («Рональд Рейган»), пишет ТАСС со ссылкой на министерство обороны Японии.

В ходе тренировок военные трех стран выполнят задачи, связанные с противодействием подлодкам потенциального противника. «Учения демонстрируют приверженность трех стран дальнейшему трехстороннему сотрудничеству для решения проблем региональной безопасности», — подчеркнули в военном ведомстве. Кроме того, они проводятся для укрепления международного порядка, основанного на установленных правилах.

Помимо американского авианосца, в тренировках задействуют японский эсминец «Асахи», американский ракетный крейсер USS Chancellorsville («Ченселлорсвилл»), эсминцы USS Barry («Барри») и USS Benfold («Бенфолд»), американскую подводную лодку.

22 августа Республика Корея и США начали совместные учения Ulchi Freedom Shield. Тренировки продлятся до 1 сентября.

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Марина Совина
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