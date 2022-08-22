Yonhap: Южная Корея и США начали совместные учения Ulchi Freedom Shield

Республика Корея и США начали совместные учения Ulchi Freedom Shield, пишет агентство Yonhap.

Как уточнили журналисты, впервые за четыре года состоятся полевые маневры, а не только командные учения, основанные на компьютерной симуляции. Тренировки продлятся до 1 сентября.

Стороны должны отработать сценарий широкомасштабной войны. Они собираются отточить действия по ведению обороны столичного региона в случае агрессии со стороны КНДР. Кроме того, военные сосредоточат внимание на контрнаступлении. Всего запланировано 13 программ полевых маневров.

Кроме того, состоятся четырехдневные учения гражданской обороны под руководством южнокорейского правительства. В ходе учений Ulchi Freedom Shield отработают сценарии обнаружения взрывного устройства на атомной электростанции (АЭС), пожара на заводе полупроводников, коллапса банковской системы и другие.

Ранее сообщалось, что министерства обороны США и Южной Кореи решили усилить военное сотрудничество из-за частых ракетных запусков Северной Кореи.