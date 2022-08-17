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США и Южная Корея решили усилить военное сотрудничество из-за Северной Кореи

США и Южная Корея решили расширить масштабы совместных военных учений из-за действий КНДР

Фото: Ken Scar / U.S. Army / Reuters

Министерства обороны США и Южной Кореи решили усилить военное сотрудничество из-за частых ракетных запусков Северной Кореи. Об этом сказано в заявлении Пентагона, передает ТАСС.

В документе сказано, что стороны договорились расширить масштаб и область совместных военных учений и маневров на Корейском полуострове и вокруг него для укрепления совместной боеготовности. «Они также подтвердили важность всестороннего выполнения международным сообществом соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН», — указали в ведомстве.

По информации Пентагона, Вашингтон и Сеул подтвердили, что если КНДР проведет ядерное испытание, стороны примут решительные и твердые ответные меры, в числе которых может быть размещение стратегических средств США в регионе. «Они обязались продолжать развивать сотрудничество в сфере обороны и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе», — отмечает оборонное ведомство.

Ранее сообщалось, что Северная Корея запустила две крылатые ракеты в Желтом море в сторону Японии. С начала года КНДР провела почти два десятка ракетных испытаний. В частности, 5 июня КНДР запустила одновременно четыре ракеты. Запуски производились из трех районов: с восточного и западного побережий, а также с материковой части Северной Кореи.

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Виктория Кондратьева
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