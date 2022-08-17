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Северная Корея запустила две ракеты в сторону Японии

Северная Корея запустила две ракеты в Желтом море в сторону Японии

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Северная Корея запустила две крылатые ракеты в Желтом море в сторону Японии. Об этом сообщает Ёнхап со ссылкой на Минобороны Южной Кореи.

Информации о разрушениях нет. Также неизвестен тип запущенных ракет.

Ранее было подсчитано, что стоимость испытательных запусков новых ракет, которые были инициированы Северной Кореей в период пандемии и в условиях массовой нехватки продовольствия, составляет от 400 миллионов до 650 миллионов долларов.

С начала года Северная Корея провела почти два десятка ракетных испытаний. В частности, 5 июня КНДР запустила одновременно четыре ракеты. Запуски производились из трех районов: с восточного и западного побережий, а также из материковой части Северной Кореи. Максимальная высота полета составила от 50 до 100 километров, а дальность — от 300 до 400 километров.

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Марина Совина
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