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В Японии заявили о пуске ракет КНДР с изменяемой траекторией полета

Министр обороны Японии Киси: КНДР могла запустить ракеты с изменяемой траекторией полета

Фото: Unsplash.com

Министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что Северная Корея могла запустить баллистические ракеты с изменяемой траекторией полета. Его слова приводит ТАСС.

«Среди запущенных в воскресенье баллистических ракет могли быть те, которые имеют изменяемую траекторию полета», — указал глава ведомства, отметив, что КНДР произвела пуск по меньшей мере шести снарядов.

Киси отметил, что запуски производились из трех районов: с восточного и западного побережий, а также из материковой части Северной Кореи. Он добавил, что максимальная высота полета составила от 50 до 100 километров, а дальность — от 300 до 400 километров. Все они упали вне исключительной экономической зоны Японии, подтвердил министр.

Ранее глава Минобороны сообщил, что власти Японии выразили протест КНДР в связи с запуском ракет. Премьер-министр Японии Фумио Кисида дал указание соответствующим ведомствам проанализировать последствия осуществленных Северной Кореей запусков. С начала 2022 года Пхеньян провел 18 ракетных испытаний.

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Марина Совина
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