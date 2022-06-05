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Власти Японии выразили протест КНДР из-за запуска ракет

Япония выразила протест КНДР и заявила о «беспрецедентной частоте» запуска ракет

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Власти Японии выразили протест КНДР в связи с запуском ракет, заявил министр обороны страны Нобуо Киси, пишет ТАСС.

По его словам, КНДР проявляет «беспрецедентную частоту» запуска ракет. «Подобные действия угрожают миру и безопасности нашей страны и всего международного сообщества», — уточнил он.

Как передает Yonhap News Agency, премьер-министр Японии Фумио Кисида дал указание соответствующим ведомствам проанализировать последствия осуществленных Северной Кореей запусков. Кисида призвал приложить максимум усилий, чтобы в случае «непредвиденных обстоятельств» оповестить население, а также «обеспечить безопасность авиационного и морского сообщения, предусмотреть меры».

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Источники издания в Южной Корее заявили, что КНДР, вероятно, запустила восемь баллистических ракет малой дальности. Ранее сообщалось, что они упали вне исключительной экономической зоны Японии. Береговая охрана Японии призвала коммерческие суда соблюдать повышенные меры безопасности и следить за информацией.

С начала 2022 года Северная Корея провела 18 ракетных испытаний.

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Марина Совина
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