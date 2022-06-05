В Японии рассказали о предполагаемом месте падения ракеты КНДР

NHK: ракета КНДР, вероятно, упала вне исключительной экономической зоны Японии

Запущенная КНДР ракета, вероятно, упала вне исключительной экономической зоны Японии, передает ТАСС со ссылкой на эфир NHK.

Как уточнил телеканал, ракета, предположительно, упала в море, на данный момент информации о возникновении ущерба в связи с произошедшим не поступало. О запуске баллистической ракеты в ночь с субботы, 4 июня, на воскресенье, 5 июня, рассказала береговая охрана Японии.

Коммерческим судам в зоне Японского моря рекомендовали соблюдать повышенные меры безопасности и следить за информацией. Также береговая охрана запретила приближаться к плавающим фрагментам ракеты в случае их обнаружения.

В мае Южная Корея пустила две ракеты в ответ на очередные испытания КНДР. Северная Корея провела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря. Первая из ракет, предположительно, МБР пролетела примерно 360 километров при максимальной высоте в 540 километров.