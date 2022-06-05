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В Японии рассказали о предполагаемом месте падения ракеты КНДР

NHK: ракета КНДР, вероятно, упала вне исключительной экономической зоны Японии

Фото: РИА Новости

Запущенная КНДР ракета, вероятно, упала вне исключительной экономической зоны Японии, передает ТАСС со ссылкой на эфир NHK.

Как уточнил телеканал, ракета, предположительно, упала в море, на данный момент информации о возникновении ущерба в связи с произошедшим не поступало. О запуске баллистической ракеты в ночь с субботы, 4 июня, на воскресенье, 5 июня, рассказала береговая охрана Японии.

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Коммерческим судам в зоне Японского моря рекомендовали соблюдать повышенные меры безопасности и следить за информацией. Также береговая охрана запретила приближаться к плавающим фрагментам ракеты в случае их обнаружения.

В мае Южная Корея пустила две ракеты в ответ на очередные испытания КНДР. Северная Корея провела три пуска баллистических ракет в сторону Японского моря. Первая из ракет, предположительно, МБР пролетела примерно 360 километров при максимальной высоте в 540 километров.

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Марина Совина
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