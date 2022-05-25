Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Южная Корея ответила на испытания КНДР двумя ракетами

Южнокорейские военные ответили двумя ракетами на очередные испытания КНДР

Фото: KCNA / Reuters

Южная Корея пустила две ракеты в ответ на очередные испытания КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным южнокорейских военных, Северная Корея провела три пука баллистических ракеты в сторону Японского моря. Первая из ракет, предположительно, МБР пролетела примерно 360 километров при максимальной высоте в 540 километров. Разведывательные службы Южной Кореи и США на данный момент анализируют информацию о проведенных испытаниях.

Ранее сообщалось, что Северная Корея уже в четвертый раз за месяц произвела запуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря. Пуск произошел на следующий день после завершения первого азиатского турне президента США Джо Байдена в качестве главы государства. Это уже 17-й пуск баллистической ракеты КНДР с начала 2022 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Врач развеял миф об эффективности витамина С при простуде
Китай призвал создать зеленый коридор для экспорта зерна из России и Украины
Российские ракеты попали в список самых эффективных класса «воздух-воздух»
Россиянка посетила Италию и назвала удивляющие местных жителей факты о России
Гуру уборки поделилась способом как раз и навсегда избавиться от муравьев в доме
В сети вспомнили очереди за дефицитом в знаменитом столичном универмаге
В Мариуполе обнаружили полевой китель британского военного
Оценена вероятность проникновения пылевых бурь из Ирака на территорию России
Жена и муж завели любовницу и поселили ее у себя дома
Стало известно о планах повысить в России пенсии и МРОТ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.