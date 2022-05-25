Южная Корея ответила на испытания КНДР двумя ракетами

Южнокорейские военные ответили двумя ракетами на очередные испытания КНДР

Южная Корея пустила две ракеты в ответ на очередные испытания КНДР. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным южнокорейских военных, Северная Корея провела три пука баллистических ракеты в сторону Японского моря. Первая из ракет, предположительно, МБР пролетела примерно 360 километров при максимальной высоте в 540 километров. Разведывательные службы Южной Кореи и США на данный момент анализируют информацию о проведенных испытаниях.

Ранее сообщалось, что Северная Корея уже в четвертый раз за месяц произвела запуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря. Пуск произошел на следующий день после завершения первого азиатского турне президента США Джо Байдена в качестве главы государства. Это уже 17-й пуск баллистической ракеты КНДР с начала 2022 года.

