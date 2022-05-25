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КНДР запустила еще одну баллистическую ракету в сторону Японского моря

Yonhap сообщило о четвертом за месяц запуске КНДР неопознанной ракеты в сторону Японии

Фото: КНДР Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

Северная Корея уже в четвертый раз за месяц произвела запуск неопознанной баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, пишет агентство Yonhap.

Пуск произошел на следующий день после завершения первого азиатского турне президента США Джо Байдена в качестве главы государства. По данным агентства, это уже 17-й пуск баллистической ракеты КНДР с начала 2022 года.

Первое испытание баллистической ракеты за текущий месяц прошло 4 мая, затем — 7 и 12 мая.

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Ксения Назарова
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