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Северная Корея в третий раз за месяц запустила баллистические ракеты

Северная Корея запустила три неопознанные баллистические ракеты в сторону Японского моря

Фото: KCNA / Reuters

Северная Корея уже в третий раз за месяц произвела запуск неопознанных баллистических ракеты в сторону Японского моря. Об этом заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи, цитату приводит РИА Новости.

Дальность полета, наибольшая высота полета снарядов и другие детали еще неизвестны, их анализируют южнокорейские военные. Предположительно, речь идет о трех ракетах. По предварительным данным, ракета КНДР упала вне исключительной экономической зоны Японии.

Первое испытание баллистической ракеты за текущий месяц прошло 4 мая, затем — 7 мая, в последний раз Пхеньян запустил снаряд малой дальности (предположительно, ракету для подводных лодок). Это уже 16-е испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году.

Соединенные Штаты также допускают, что Пхеньян в обозримом будущем проведет новые ядерные испытания. Впрочем, местным властям неизвестно, могут ли они пройти до намеченной на 20-24 мая поездки президента Джо Байдена в Азию.

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Виктория Кондратьева
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