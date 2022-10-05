Женщина похудела на 44 килограмма и раскрыла секрет успеха

Liverpool Echo: британка сбросила 44 килограмма и изменилась до неузнаваемости

Жительница британского города Лисоу, графство Мерисайд, за год сбросила 44 килограмма и изменилась до неузнаваемости. Секрет ее успеха раскрыло издание Liverpool Echo.

53-летняя Джин Прайс страдала от бронхоэктаза — расширения и деструкции крупных бронхов. Из-за проблем со здоровьем и необходимости ухода за отцом женщина испытывала сильный стресс. Справляться с психологической нагрузкой британка пыталась при помощи еды.

Вскоре у Прайс диагностировали диабет второго типа. Незадолго до этого брат женщины скончался в возрасте 50 лет от осложнений, связанных с тем же заболеванием. После этого она решила взять свой вес под контроль и похудеть.

Прайс перепробовала все возможные диеты. Врач даже прописал ей таблетки для похудения, но после непродолжительного успеха она полнела еще сильнее. Женщина пыталась сидеть на диетах, но быстро бросала из-за постоянного чувства голода. «В конце концов, я решила обратиться к врачу и сделать бариатрическую операцию», — рассказала британка.

В ожидании операции женщина упала перед входом в собственный дом и не смогла подняться самостоятельно. Она пожаловалась на произошедшее подруге, и та посоветовала ей воспользоваться программой для желающих похудеть. Вместе с подругой британка записалась в программу и уже спустя полгода похудела на 31 килограмм. Бариатрическая операция не понадобилась.

Похудев, Прайс занялась вещами, о которых раньше не могла и мечтать: прыгнула с парашютом и стала учиться танцам в стиле кабаре. Она подчеркнула, что необходимо не столько сокращать количество потребляемой пищи, сколько в целом менять образ жизни.

Теперь она сама стала руководительницей группы для желающих похудеть. «Речь идет не только о правильной еде, но и об имидж-терапии и психологии снижения веса», — сказала она.

Ранее сообщалось, что весивший 126 килограммов шеф-повар из Бостона, США, похудел на 41 килограмм за четыре месяца, раскрыл секрет своего успеха и поделился рекомендациями с желающими сбросить вес. Мужчина начал много ходить и придерживаться строгой диеты, состоящей из большого количества богатых белком и клетчаткой продуктов.