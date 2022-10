Шеф-повар похудел на 41 килограмм за четыре месяца и раскрыл секрет успеха

ETNT: шеф-повар начал употреблять много белка и клетчатки и сбросил 41 килограмм

Весивший 126 килограммов шеф-повар из Бостона, США, похудел на 41 килограмм за четыре месяца, раскрыл секрет своего успеха и поделился рекомендациями с желающими сбросить вес. Его историю публикует Eat This, Not That!

Майкл Скелфо рассказал, что решил похудеть из-за проблем с давлением и плохого эмоционального состояния. Он поставил себе цель сбросить 22 килограмма за шесть месяцев, но ему удалось добиться желаемого результата гораздо быстрее.

Мужчина начал много ходить и придерживаться строгой диеты, состоящей из большого количества богатых белком и клетчаткой продуктов. Ежедневно Склефо употребляет не более 1500 калорий. При этом он консультируется с врачом и пристально следит за здоровьем.

Благодаря усилиям шеф-повара сейчас его вес составляет 85 килограммов. Он признается, что чувствует себя намного лучше — у него появилась энергия и мотивация продолжать худеть. Тем, кто хочет сбросить вес, Склефо посоветовал полностью посвятить себя процессу и не переставать верить в то, что все получится.

«Вам действительно придется достичь дна во многих отношениях, прежде чем вы сможете по-настоящему что-то изменить. По крайней мере, со мной именно так и произошло», — заключил он.

Ранее сообщалось, что 63-летняя Джина Бак из американского штата Южная Каролина похудела более чем на 40 килограммов и изменила свою жизнь. Женщина начала худеть в августе прошлого года, когда ее вес составлял 130 килограммов.