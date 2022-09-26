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Женщина сбросила 40 килограммов за год и изменила свою жизнь

Today: женщина похудела на 40 килограммов благодаря прогулкам и интервальному голоданию

Фото: Shutterstock

63-летняя Джина Бак из американского штата Южная Каролина похудела более чем на 40 килограммов и изменила свою жизнь. Об этом сообщает Today.

Женщина начала худеть в августе прошлого года, когда ее вес составлял 130 килограммов. Сначала она обратилась к врачу и попросила назначить ей лекарства, которые помогут сбросить вес. По ее словам, лекарства утоляли голод и повышали ее уровень энергии. Также женщина использовала пластыри для похудения, принимала витамины и пила протеиновые коктейли. За счет этого ей удалось сбросить 20 килограммов.

В январе 2022 года Бак вышла на пенсию и продолжила заниматься своим здоровьем. У женщины появилось много свободного времени, которое она начала тратить на пешие прогулки. Сначала ее цель заключалась в том, чтобы проходить по 10 тысяч шагов в день. Через полгода, достигнув ее, она увеличила количество шагов вдвое. Бак также придерживается интервального голодания и не притрагивается к еде по 13 часов в сутки.

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Помимо ходьбы, женщина два раза в неделю занимается в спортзале по полтора часа, прокачивая мышцы пресса, рук и ног. Она выпивает около трех литров воды в день и старается не покупать вредную пищу, чтобы не появлялось соблазна съесть какой-нибудь нездоровый продукт. В сутки женщина потребляет не более полутора тысяч килокалорий.

Сейчас Бак весит 88 килограммов. По ее словам, она чувствует себя намного лучше и не собирается останавливаться на достигнутом. «Я стараюсь быть здоровой для своей семьи и для себя. Я хочу иметь энергию, чтобы делать что-то вместе с родственниками. Мы ходим в походы, и мне хочется быть в состоянии делать то, что могут делать все остальные», — говорит женщина.

Ранее сообщалось, что 70-летняя Дебби Роуз из американского штата Вашингтон похудела вдвое ради сохранения здоровья. Роуз было тяжело дышать, она плохо слышала и постоянно мучилась от повышенного давления.

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Алиса Удовик
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