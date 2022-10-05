В России возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации

Правозащитник Чиков заявил о первом уголовном деле за уклонение от мобилизации в России

В России возбуждено первое уголовное дело за уклонение от мобилизации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

По его словам, дело в Пензе расследует Зареченский межрайонный следственный отдел СКР. «Подозреваемый задержан при силовой поддержке ОМОНа, вторые сутки находится в изоляторе временного содержания. Ему 32 года, он отказался подписать повестку в военный комиссариат», — заявил правозащитник. Чиков также сообщил, что сегодня следователь должен выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Правозащитник отметил, что, согласно разъяснениям Верховного суда России, статья 328 УК РФ применяется только к уклоняющимся от призыва на срочную военную службу. Адвокат подозреваемого подал ходатайство о прекращении уголовного преследования.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.