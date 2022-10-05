Раскрыты детали первого дела в России за уклонение от частичной мобилизации

В СКР рассказали о первом уголовном деле за уклонение от частичной мобилизации

В России возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации

Начало событий в новости В России возбудили первое уголовное дело за уклонение от мобилизации

В Следственном комитете России (СКР) раскрыли детали первого уголовного дела, возбужденного за уклонение от частичной мобилизации в России. Его фигурантом стал житель Пензы 1990 года рождения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

Дело по статье 328 («Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований») УК РФ возбудили следователи Зареченского межрайонного следственного отдела СКР.

По данным следствия, 23 сентября 2022 года мужчину, состоящего на воинском учете, уведомили о явке 26 сентября в администрацию Кондольского сельсовета для отправки в военкомат в рамках частичной мобилизацией. Однако призывник не явился без законных оснований. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее о возбуждении дела сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. По его словам, подозреваемый задержан при силовой поддержке ОМОНа, вторые сутки находится в изоляторе временного содержания. Ему 32 года, он отказался подписать повестку в военкомат. Следователь должен выйти в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.