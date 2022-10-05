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В Москве неизвестные похитили пенсионерку из-за долгов

В Москве неизвестные похитили 67-летнюю пенсионерку из-за долгов, преступников разыскивают

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Москве неизвестные похитили 67-летнюю пенсионерку. Об этом в среду, 5 октября, сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, 23 сентября пожилая женщина вышла из дома на Беговой улице. Там она села в неустановленную машину и после этого исчезла. Сын пропавшей обратился с заявлением в полицию. Позже выяснилось, что пенсионерку похитили из-за долгов.

Отмечается, что правоохранители разыскивают преступников, однако пока не могут установить местоположение женщины. Сумма, которую требуют похитители, также неизвестна.

Ранее стало известно, что четверо человек похитили мужчину из подъезда в Москве и надругались над ним.

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Екатерина Власова
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