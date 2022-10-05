Силовые структуры
В Москве неизвестные похитили пенсионерку из-за долгов
В Москве неизвестные похитили 67-летнюю пенсионерку из-за долгов, преступников разыскивают
В Москве неизвестные похитили 67-летнюю пенсионерку. Об этом в среду, 5 октября, сообщает РЕН ТВ.
По информации издания, 23 сентября пожилая женщина вышла из дома на Беговой улице. Там она села в неустановленную машину и после этого исчезла. Сын пропавшей обратился с заявлением в полицию. Позже выяснилось, что пенсионерку похитили из-за долгов.
Отмечается, что правоохранители разыскивают преступников, однако пока не могут установить местоположение женщины. Сумма, которую требуют похитители, также неизвестна.
Ранее стало известно, что четверо человек похитили мужчину из подъезда в Москве и надругались над ним.