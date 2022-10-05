Российского полицейского осудили на 6,5 года за аварию и мошенничество

В Новгородской области экс-полицейскому дали 6,5 года за аварию и мошенничество

В Новгородской области суд добавил два года к сроку бывшего майора полиции, его признали виновным в покушении на мошенничество. Об этом в среду, 5 октября, сообщает MK.RU.

По данным издания, экс-полицейский предложил знакомому фигуранту дела о краже за 35 тысяч рублей помочь остановить расследование. Мужчину подозревали в краже 125 тысяч рублей и золотой цепочки. Правоохранитель хотел стать посредником в сделке. Однако знакомый обратился к сотрудникам ФСБ, и полицейского задержали с поличным. Сначала дело было возбуждено по статье о покушении на посредничество в даче взятки, однако выяснилось, что фигурант хотел забрать все деньги себе, а помогать другу не собирался. Тогда дело российского полицейского переквалифицировали в покушение на мошенничество.

Известно, что бывший правоохранитель был также осужден за аварию, в которой погибла 56-летняя женщина и пострадали двое детей. Он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Суммарно фигуранта приговорили к 6,5 года лишения свободы. Он будет отбывать наказание в колонии-поселении.