Принц Уильям стал владельцем тюрьмы HMP Dartmoor

После смерти королевы Елизаветы II недвижимость короля Карл III перешла к его сыну принцу Уильяму. Таким образом, принц стал владельцем тюрьмы HMP Dartmoor в деревне Принстаун, сообщает New York Post.

Тюрьма начала работу в 1809 году. Здание, в котором располагается заведение, входит в список наследия II степени и имеет особенное историческое или архитектурное значение. Тюрьма состоит из шести корпусов.

В прошлом в тюрьме содержались самые опасные преступники Британии, включая убийц, гангстеров, грабителей и шпионов, однако в 2002 году заведение начало специализироваться на осужденных, которые совершили менее серьезные проступки. Сейчас тюрьма предоставляет осужденным возможность приобрести новые навыки с целью найти работу после освобождения и заново стать частью общества.

Ранее в октябре стало известно, что после перехода недвижимости к принцу Уильяму Карлу III придется платить за аренду семейной резиденции Highgrove House. Объект считается любимым домом короля. Теперь монарх будет отдавать сыну за жилье до 700 тысяч фунтов стерлингов в год.