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Замглавы администрации Херсонской области попал под обстрел ВСУ

Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов заявил, что попал под обстрел ВСУ
Кирилл Стремоусов

Кирилл Стремоусов. Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что во время нахождения в районе линии боевого соприкосновения попал под обстрел ВСУ (Вооруженных сил Украины). Об этом сообщает РИА Новости.

«Я сам буквально попал проездом под обстрел. Буквально в двухстах метрах от меня прилетели — непонятно, то ли HIMARS, то ли какие-то еще РСЗО», — заявил Стремоусов в эфире «Соловьев Live».

Он призвал население области не паниковать и подчеркнул, что ситуация в регионе находится под контролем.

Во вторник, 4 октября, Кирилл Стремоусов сообщил, что подразделения ВСУ, наступавшие в районе села Дудчаны на севере Херсонской области, попали в «огневой мешок» и были остановлены.

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Марина Совина
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