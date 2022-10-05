Греция потребовала от Германии выплатить военные репарации

Глава МИД Греции Дендиас заявил, что Афины ждут от Германии выплаты военных репараций

Глава МИД Греции Никос Дендиас на встрече с польским коллегой Збигневом Рау рассказал, что Афины требуют от Германии выплатить репарации за военные преступления в годы двух мировых войн, сообщает ТАСС.

«Для греческого правительства и греческого общества этот вопрос остается открытым, и его решение, которое в первую очередь является вопросом принципа, я думаю, будет выгодно для всех вовлеченных стран и ЕС в целом», — заявил министр иностранных дел Греции.

Ранее представитель МИД Германии Кристофер Бургер сообщил, что немецкое правительство изучит ноту с требованием репараций со стороны Польши, однако позиция Берлина по данному вопросу уже известна. Бургер напомнил, что министр иностранных дел Анналена Бербок на встрече с Рау в Варшаве заявила, что Германия считает юридически закрытым вопрос о выплатах репараций.