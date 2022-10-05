Германия изучит ноту с требованием репараций со стороны Польши

В МИД Германии сообщили, что ФРГ изучит ноту с требованием Польши о выплатах репараций

Немецкое правительство изучит ноту с требованием репараций со стороны Польши, однако позиция Берлина по данному вопросу уже известна. Об этом на брифинге заявил представитель МИД Германии Кристофер Бургер, пишет ТАСС.

«В какой форме последует ответ, будет результатом этой проверки. Можно исходить из того, что будут использоваться предусмотренные для этого дипломатические формы», — сообщил представитель дипведомства журналистам.

Бургер напомнил, что министр иностранных дел Анналена Бербок на встрече с польским коллегой Збигневом Рау в Варшаве заявила, что Германия считает юридически закрытым вопрос о выплатах репараций.

В свою очередь глава МИД Польши объяснил, что после получения военных репараций Польша сможет развивать сотрудничество с Германией и улучшить отношения с ней. Он подчеркнул, что население Польши все еще «чувствует травму» из-за нападения Германии и оккупации в 1939 году.

