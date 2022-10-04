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Глава МИД Польши объяснил требование о репарациях

Глава МИД Польши Рау объяснил требование о репарациях улучшением отношений с ФРГ

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Получив военные репарации, Польша сможет усилить сотрудничество с Германией и улучшить отношения с ней, считает министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Он заявил об этом после встречи с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок в Варшаве, сообщает РИА Новости.

По его мнению, у Варшавы и Берлина есть шанс «вместе создать пример преодоления травм, возникших в результате имперской политики, территориальных и материальных грабежей и попыток колонизации и истребления целых народов». Рау подчеркнл, что население Польши все еще «чувствует травму» из-за нападения Германии в 1939 году и оккупации. Он объяснил, что это мешает странам развивать свои отношения.

Именно по этой причине Варшава выступает с требованием о дополнительных репарациях, пояснил министр. «Мы рассчитываем на хорошее сотрудничество в этой области с правительством ФРГ, которое должно подать положительный пример преодоления последствий нелегального использования насилия в международных отношениях», — заключил Рау.

При этом сама Бербок ранее назвала вопрос о репарациях закрытым. Так она ответила на ноту Рау, подписанную 3 октября.

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Виктория Кондратьева
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