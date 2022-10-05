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Посол назвал спекуляциями заявления про Россию от Армении

Посол Копыркин назвал спекуляциями заявления, что Россия отворачивается от Армении

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Посол России в Ереване Сергей Копыркин назвал спекуляциями заявления, что страна отворачивается от Армении. Его слова передает РИА Новости.

«Мы соседствуем с регионом Южного Кавказа, и поэтому любые спекуляции о том, что Россия отворачивается от региона, что Россия отворачивается от Армении — это не более чем спекуляции. Заявляю вам совершенно официально и твердо», — заявил он.

Посол подчеркнул, что Россия поддерживает все шаги, чтобы обеспечить мир, не допустить насилия и эскалации, а также заложить основу для действительно безопасного развития региона.

Ранее председатель парламента Армении Ален Симонян допустил, что республика может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и призвал обстоятельно подумать над этим вопросом. Кроме того, он заявил, что в рамках запланированного визита в Москву планируется обсуждение Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией.

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Кристина Есикова
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