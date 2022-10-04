В Армении решили подумать о выходе из ОДКБ

В парламенте Армении заявили, что надо обстоятельно подумать о выходе из ОДКБ

Председатель парламента Армении Ален Симонян допустил, что республика может выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и призвал обстоятельно подумать над этим вопросом. Его слова приводит РИА Новости.

«Я не хочу отвечать на этот вопрос, так как очень возможно, что ОДКБ вообще примет решение уйти из Армении. Если эта структура не выступает с должной реакцией, я остаюсь при своем мнении, что мы должны обстоятельно подумать... Но это не так просто — делать быстрые, резкие движения, не поняв, как поступать дальше», — сказал он, отвечая на вопрос о том, не пора ли стране выйти из организации.

Кроме того, Симонян заявил, что вопросы, связанные с ОДКБ, обсудят в рамках запланированного визита в Москву 9 октября. Также планируется обсуждение Договора о взаимной помощи, по которому Армения направила обращение и пока не получила ответа.

Ранее республика обратилась за помощью к России из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном. Данное решение было принято в целях реализации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и Арменией. Уточняется, что запросы были направлены по линии ОДКБ и в СБ ООН «в связи с посягательством Азербайджана на суверенную территорию страны».