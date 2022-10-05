Путин поздравил с 70-летием родившегося на два дня раньше него Рахмона

Президент России Путин поздравил с 70-летием главу Таджикистана Рахмона

Президент России Владимир Путин тепло и искренне поздравил с 70-летием главу Таджикистана Эмомали Рахмона, который родился на два дня раньше него. Об этом сообщается на сайте таджикского лидера.

Кроме того, президенты в ходе телефонного разговора обсудили отдельные аспекты регионального взаимодействия и актуальные вопросы международной повестки.

«Главы государств обсудили круг вопросов межгосударственных связей двух стран, а также перспективы их дальнейшего развития и расширения», — говорится в заявлении.

Также Путин поздравил Рахмона с награждением орденом Российской Федерации «За заслуги перед Отечеством» третьей степени за значительный вклад в укрепление отношений между странами, стратегического партнерства и союзничества, а также обеспечение стабильности и безопасности региона.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил поздравления главе Таджикистана по случаю его юбилея. Уточняется, что он вскоре отправится в республику с официальным визитом.