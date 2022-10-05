Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Путин поздравил с 70-летием родившегося на два дня раньше него Рахмона

Президент России Путин поздравил с 70-летием главу Таджикистана Рахмона

Фото: Александр Щербак / РИА Новости

Президент России Владимир Путин тепло и искренне поздравил с 70-летием главу Таджикистана Эмомали Рахмона, который родился на два дня раньше него. Об этом сообщается на сайте таджикского лидера.

Кроме того, президенты в ходе телефонного разговора обсудили отдельные аспекты регионального взаимодействия и актуальные вопросы международной повестки.

«Главы государств обсудили круг вопросов межгосударственных связей двух стран, а также перспективы их дальнейшего развития и расширения», — говорится в заявлении.

Также Путин поздравил Рахмона с награждением орденом Российской Федерации «За заслуги перед Отечеством» третьей степени за значительный вклад в укрепление отношений между странами, стратегического партнерства и союзничества, а также обеспечение стабильности и безопасности региона.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил поздравления главе Таджикистана по случаю его юбилея. Уточняется, что он вскоре отправится в республику с официальным визитом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался о переформатировании специальной военной операции в КТО
Новые нефтяные антироссийские санкции ЕС разъяснили
Херсонские власти эвакуировали жителей сел в «серой зоне»
Названа причина отсутствия песен Пугачевой в эфире «Русского радио»
Опубликовано фото москвички-участницы конкурса «Миссис Вселенная 2022»
Стало известно о пострадавших при ударе ВСУ по гостинице в Херсоне
Китай провел противолодочные учения в зоне активности ВМС США
В Киргизии назначили нового спикера парламента
В Подмосковье у подростка в руках взорвалась самодельная бомба
На польском телевидении Путина провозгласили президентом Украины
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.