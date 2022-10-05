Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стало известно о планах Путина в день рождения

Пресс-секретарь Песков заявил, что президент Путин проведет свой день рождения за работой

Фото: Russian presidential press-service / Nikita Orlov / Reuters

Президент России Владимир Путин проведет свой день рождения 7 октября за работой. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он отметил, что у главы государства в этот день запланировано несколько мероприятий. Путин отпразднует 70-летие в пятницу, 7 октября.

«Путин проведет свой день рождения за работой, запланированы рабочие мероприятия», — сказал Песков.

Ранее Рамзан Кадыров сообщал об организации массовых мероприятий в Чечне на день рождения Путина. 7 октября в Чечне откроют Центр олимпийской подготовки по дзюдо Путина, а также многофункциональный комплекс «Минутка». Помимо этого, состоится множество спортивных соревнований в честь 70-летия российского президента.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде и был крещен в Спасо-Преображенском соборе. Он стал третьим сыном в семье, однако два старших брата — Альберт и Виктор — умерли до его рождения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Кремль высказался о переформатировании специальной военной операции в КТО
Херсонские власти эвакуировали жителей сел в «серой зоне»
Названа причина отсутствия песен Пугачевой в эфире «Русского радио»
Опубликовано фото москвички-участницы конкурса «Миссис Вселенная 2022»
Стало известно о пострадавших при ударе ВСУ по гостинице в Херсоне
Китай провел противолодочные учения в зоне активности ВМС США
В Киргизии назначили нового спикера парламента
В Подмосковье у подростка в руках взорвалась самодельная бомба
На польском телевидении Путина провозгласили президентом Украины
Посол назвал спекуляциями заявления про Россию от Армении
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.