В Подмосковье у подростка в руках взорвалась самодельная бомба

В подмосковном Подольске подросток получил ожог глаза из-за взрыва самодельной бомбы

В подмосковном Подольске школьники сделали самодельную бомбу, которая взорвалась в руках одного из них. Об этом в среду, 5 октября, пишет MK.RU.

Инцидент произошел вечером 4 октября на улице Правды. Несколько подростков во время прогулки встретили своих знакомых. В руках одного из них были пластиковая бутылка с сантехническим средством и фольга. Бутылку передали другому мальчику и сказали, что ее надо потрясти, а потом бросить.

Емкость неожиданно взорвалась в руке школьника, в результате чего жидкость попала ему на лицо и в глаз. Он пошел домой, где родители вызвали скорую. В больнице ребенка обследовали и диагностировали химический ожог глаза.

По факту случившегося полицейские начали проверку.

Ранее в Белгородской области 16-летнему подростку оторвало три пальца на руке в результате подрыва запала гранаты.