Российские компании начали бороться за подержанные серверы

Forbes: в России в три-четыре раза вырос спрос на подержанное серверное оборудование

Вскоре после ввода российских войск на территорию Украины, что стало причиной ухода из России крупнейших мировых производителей серверного оборудования, таких как Dell, Cisco и HP, спрос на подержанные серверы вырос в несколько раз. Об этом со ссылкой на компании, продающие подобное «железо» пишет Forbes.

Компания ServerMall с марта по август зафиксировала рост продаж в три раза по сравнению с тем же периодом прошлого года, а в сентябре — в четыре раза. У компании ServerGate продажи выросли в два раза, хотя из-за роста закупочной цены подержанного оборудования доходы в абсолютном выражении особо не увеличились.

В ServerMall отметили, что в конце марта полностью распродали свои запасы, даже неликвидное оборудование (серверы возрастом более десяти лет), после чего начали завозить подержанные серверы из-за рубежа. Вместе с ним дается пятилетняя гарантия от продавца, что в условиях отсутствия поддержки со стороны производителя стало приемлемым вариантом для покупателей. Компаниям приходится бороться за любое «железо», потому что предложение ограничено.

Гендиректор магазине Ittelo Игорь Ильин подчеркнул, что ранее заключенные договора на поставку нового оборудования разорваны, крупные дистрибьюторы лишились цепочек поставок, так что каждый покупатель вынужден искать для себя другой вариант. Директор по развитию компании ServerGate Алексей Чуденков рассказал, что активизировалась «Татнефть», банки, бюджетные учреждения, государственные структуры, организации из других отраслей.

Ранее глава правительства Михаил Мишустин утвердил распоряжение, позволяющее считать оборудование с иностранными процессорами российским в рамках стратегии импортозамещения. Такая мера была необходима в связи с тем, что для многих позиций аналогов зарубежных чипов в России нет.

В свою очередь в середине сентября США внесли крупнейших российских производителей электроники и российские дизайн-центры в так называемый SDN-лист, что означает требование для американских компаний свернуть с ними все операции. Фактически такое решение закрывает возможности для развития отечественной электроники и сотрудничества с иностранными заводами.