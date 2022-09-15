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Оборудование с иностранными процессорами разрешили считать российским

«Ъ»: правительство России разрешило госсектору закупать серверы с зарубежными чипами

Фото: Shutterstock

Российским госкомпаниям разрешили закупать оборудование с зарубежными процессорами. Соответствующие поправки к постановлению правительства №719 утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин — в нем указаны критерии признания «отечественности» оборудования, соответствие которым дает продукции доступ на рынок госзаказа. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Речь идет о внедрении балльной системы, которую предложил Минпромторг. Производители получают баллы за каждую технологическую операцию, и, если набирается достаточное количество, оборудование может быть включено в реестр российского оборудования Минпромторга и получать преференции, в том числе на рынке госзаказа. Ранее для получения доступа на рынок компания должна была, в частности, иметь отечественный процессор в серверах и системах хранения данных (СХД). Однако теперь для получения заказа производители смогут использовать зарубежные чипы вместо российских.

При этом министерство считает, что за наличие российского процессора стоит начислять больше баллов, а производители оборудования с иностранными компонентами смогут получить баллы другими способами. Преференции при наличии российских процессоров также получит техника из сегмента радиоэлектроники.

Один из источников издания считает эту меру необходимой, поскольку в текущих условиях есть риск дефицита технологий отечественных производителей, таких как «Байкал» и «Эльбрус». Он объяснил, что с введением балльной системы, если запасов российских чипов у производителя не будет, «заказчик сможет спокойно закупить российскую технику на условном Intel».

В конце августа стало известно, что к 2024 году госкомпании увеличат траты на создание отечественного ПО в 3,4 раза, поскольку после начала военных действий на Украине и ухода с рынка западных компаний спрос госсектора и бизнеса на российский софт вырос сразу на 300 процентов.

При этом быстро перейти на отечественное ПО будет проблематично, так как уровень зависимости от импортного оборудования составляет 95 процентов, а из-за отсутствия собственных разработок переход займет не менее пяти лет, сообщал в конце июня глава Росгеологии Сергей Горьков.

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Мария Грушко
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