Мастер раскрыла способ избежать боли во время нанесения татуировки

Тату-мастер Грей посоветовала перед сеансом нанести на кожу обезболивающий крем на час

Тату-мастер Люси Грей из Шотландии раскрыла способ избежать боли во время нанесения татуировки. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, на который подписано 1,1 миллиона человек.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, что собирается набить себе новый узор. При этом она призналась, что плохо переносит болезненные ощущения во время сеансов. «Я сама татуировщица, но ужасно боюсь, когда наносят рисунки на мою кожу», — пояснила блогерша.

В то же время она рассказала, что перед посещением мастера покрывает предназначенную для татуировки область обезболивающим кремом и оставляет его на час, обернув кожу пищевой пленкой. «Убедитесь, что пленка герметична», — посоветовала Грей. Кроме того, она заверила зрителей, что данный метод не сказывается на качестве нанесенного впоследствии изображения.

Ранее в октябре мастер Алисса Юнг назвала правила поведения перед первым походом в тату-салон. Специалистка отметила, что за две недели до процедуры понадобится начать подготовку к ней кожи. Так, следует остерегаться способных вызвать раздражение веществ и распития алкогольных напитков, разжижающих кровь.