Токаев назвал препятствие монополизации власти в Казахстане

Токаев заявил, что однократный президентский срок препятствует монополизации Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал однократный президентский срок препятствием для попыток монополизировать власть в республике. Его слова передает ТАСС.

«Закрепление нормы об однократном президентском сроке стало решительным шагом в укреплении подлинных демократических традиций в нашей стране. Эта новелла поставит мощный заслон попыткам монополизации власти и сформирует условия для появления новой волны способных, ответственных политиков», — сказал он во время визита в Карагандинскую область.

Как утверждает Токаев, на базе обновленной конституции перезапустят все ключевые политические институты, сформируется конкурентная и открытая система экономики, которая будет работать во благо всех граждан.

Он отметил, что Казахстан проходит через важный исторический этап, открывающий новую эпоху политики. «Результаты большого электорального цикла, в который мы вступили, создадут качественно новые условия для развития нашей страны», — считает глава государства.

Ранее общественное волонтерское объединение республики первым предложило выдвинуть президента Токаева кандидатом в лидеры Казахстана на предстоящих выборах, которые должны пройти в ноябре этого года.