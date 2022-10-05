Токаева предложили выдвинуть в президенты на выборах в ноябре

Волонтерское объединение Казахстана предложило выдвинуть Токаева в президенты в ноябре

Общественное волонтерское объединение Казахстана первым предложило выдвинуть президента страны Касым-Жомарта Токаева кандидатом в лидеры страны на предстоящих выборах, которые должны пройти в ноябре этого года. Об этом пишет РИА Новости.

«Наш президент поддерживает волонтерское движение, так давайте и мы поддержим нашего президента», — заявила председатель сети Вера Ким, обращаясь к другим представителям волонтерского движения. По информации РИА Новости, участники встречи поддержали инициативу выдвижения Токаева.

Ранее Токаев говорил, что внеочередные выборы, назначенные на 20 ноября, перезагрузят политическую систему страны и позволят сконцентрироваться на решении долгосрочных задач. До этого политик также предложил установить однократный семилетний президентский срок в республике.