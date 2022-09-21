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Токаев анонсировал перезагрузку политической системы Казахстана

Президент Казахстана Токаев заявил, что выборы перезагрузят политическую систему

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Грядущие 20 ноября внеочередные выборы президента Казахстана перезагрузят политическую систему страны, заявил президент государства Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС. Он также отметил, что итоги выборов позволят сконцентрироваться на решении долгосрочных задач.

«Согласно ранее объявленному электоральному графику и в соответствии с конституцией страны, сегодня я подписал указ о назначении на 20 ноября 2022 года внеочередных выборов президента Республики Казахстан. Данные выборы дают старт избирательному циклу, по итогам которого будет осуществлена кардинальная перезагрузка всей политической системы», — сообщил Токаев.

Кроме того, он объяснил, что итоги президентских выборов позволят «сконцентрироваться на решении долгосрочных задач по обеспечению устойчивого экономического роста, повышению благосостояния и качества жизни граждан».

Ранее Токаев заявил, что считает свое предложение об однократном семилетнем президентском сроке настоящим прорывом в развитии демократии в стране. По его словам, такой срок правления поспособствует модернизации Казахстана.

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Василий Мека
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