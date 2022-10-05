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Поволжье и Урал свяжет двухэтажный туристический поезд

Двухэтажный туристический поезд по маршруту Самара — Уфа — Екатеринбург запустят 3 ноября

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В ноябре Самару и Екатеринбург свяжет двухэтажный туристический поезд. Об этом пишет «Интерфакс».

Как рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, Куйбышевский филиал федеральной пассажирской компании совместно с региональными туроператорами запустили туристический поезд по маршруту Самара — Уфа — Екатеринбург. Состав отправится из поволжского города 3 ноября.

Первая остановка будет сделана в Уфе, где туристы посетят Национальный музей, а также посмотрят на выступления лучников и кураистов — исполнителей башкирской народной музыки. В столицу Урала поезд прибудет 5 ноября: планируется, что гости отправятся на экскурсию в музейный комплекс УГМК, на экспозицию камней и минералов в галерею «Главный проспект» и Центр камнерезного дела имени Денисова-Уральского и побывают на Свердловской киностудии.

Двухэтажный туристический поезд состоит из комфортабельных вагонов категории купе и СВ с системой кондиционирования, туалетными комплексами и розетками. В Екатеринбург на нем отправятся 300 пассажиров.

Ранее в июле РЖД запустили новый турмаршрут между Нижним Новгородом и Городцом. Одной из составляющих нового маршрута стала поездка на скоростном судне «Валдай», а также экскурсия «Музей под открытым небом».

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Дарья Рыбак
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