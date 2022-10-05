На историческую улицу в центре Владикавказа вернулись трамваи

По исторической улице во Владикавказе снова начали ходить трамваи

На историческую улицу в центре Владикавказа — проспект Мира — снова вернулись трамваи. Об этом в среду, 5 октября, сообщает портал «Это Кавказ» со ссылкой на начальника отдела транспорта администрации местного самоуправления города Роберта Фидарова.

«Трамвайное движение возобновлено по проспекту Мира», — заявил чиновник.

По его словам, снова запустить трамваи удалось после завершения ремонтных работ на улицах Ч. Баева и Г. Баева. До реконструкции из-за сильной изношенности трамвайных путей на этих участках вагоны часто сходили с рельсов. Однако теперь трамвайное полотно и асфальт обновлены, уточнил Фидаров.

В мае начальник управления транспорта и дорожного строительства администрации местного самоуправления Владикавказа Артем Гатциев в беседе с ТАСС сообщал, что всего в этом году в городе планируют заменить примерно 1,5 километра трамвайного полотна. По его словам, подобные работы в столице Северной Осетии должны были провести впервые за последние 50 лет.

Кроме того, до конца года власти планировали закупить 30 новых трамваев, чтобы полностью обновить трамвайный парк.