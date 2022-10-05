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Агроном перечислила правила посадки тюльпанов осенью

Агроном Елена Назарова: тюльпаны осенью нужно сажать в рыхлую почву без навоза

Фото: Shutterstock

Осенью луковицы тюльпана нужно сажать в рыхлую почву без свежего навоза, рассказала главный агроном ГБУ «Озеленение» Елена Назарова. Эти и другие правила посадки тюльпанов она перечислила в беседе с «Вечерней Москвой».

Тюльпаны, указала она, сажают на рубеже сентября и октября в солнечном, но защищенном от ветра месте. Почва в месте посадки должна быть хорошо дренированной, рыхлой, воздухопроницаемой, рассказала Назарова. Грядку, по ее словам, нужно перекопать на глубину 20–25 сантиметров, удалить сорняки, камни. «Если грунт тяжелый и глинистый, нужно добавить песок, торф и перепревший компост. Нельзя добавлять в почву свежий навоз: он может стать причиной поражения луковиц грибковыми заболеваниями», — предупредила она.

Здоровые луковицы, продолжила Назарова, нужно замочить на час в фунгициде или в 0,5-процентном растворе марганцовки. «Даже одна больная луковица может заразить ближайшие цветы и почву. Не снимайте чешуйки с луковицы, так как они выполняют защитные функции», — предостерегла агроном.

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Каждую луковицу тюльпана она порекомендовала сажать в отдельную лунку. «Если луковиц много, можно выкопать продолговатые канавки и уложить луковички на одинаковом друг от друга расстоянии. На дно желательно засыпать немного песка, что создаст для луковицы благоприятный воздушный режим и снизит риск ее поражения инфекцией», — разъяснила специалист.

Луковицы, уточнила она, нужно сажать строго вертикально, донцем вниз, на две-три высоты самой луковицы. «Если посадить близко к поверхности земли, то при цветении стебли могут сломаться. В случае слишком сильного углубления есть вероятность, что прорастать луковица будет долго или сгниет на большой глубине от нехватки воздуха», — сказала Назарова.

Необходимо соблюдать расстояние между цветами. Это важно, если вы планируете многолетнее выращивание тюльпанов. Для правильного роста над и под землей тюльпаны высотой 15–30 сантиметров следует сажать на расстоянии 15 сантиметров, мелкие сорта — 10 сантиметров

Елена Назароваагроном

Ранее агроном Александр Петров назвал причины отказаться от осенних посадок плодовых деревьев. Плодовые деревья не стоит сажать осенью, чтобы они не замерзли, предупредил он.

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Александра Лисица
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