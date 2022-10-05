В СКР подсчитали ущерб от обстрелов ВФУ гражданских объектов ДНР и ЛНР

СКР: на восстановление гражданских объектов ЛНР и ДНР потребуется 211 миллиардов рублей

Эксперты Следственного комитета России (СКР) заявили, что ущерб от обстрелов Вооруженного формирования Украины (ВФУ) составил более 211 миллиардов рублей. Об этом в среду, 5 октября, «Ленте.ру» сообщили в СКР.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел в Мариуполе оперативное совещание о расследовании преступлений украинских военнослужащих в отношении мирных жителей и российских военнослужащих на территории Луганской народной Республики (ЛНР), Донецкой Народной Республики (ДНР) и Украине.

Эксперты рассказали, что следствие продолжает подсчитывать ущерб от обстрелов объектов гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР. И на данный момент на восстановление зданий и сооружений потребуется 211 миллиардов рублей. При этом полная стоимость этих объектов более 560 миллиардов рублей.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей. Церемония подписания договоров прошла в Георгиевском зале Кремля, где в 2014 году состоялась церемония подписания аналогичного договора с Крымом.