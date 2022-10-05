В ООН отчитались о количестве украинских беженцев в Европе

ООН сообщила, что в страны Европы с февраля прибыли более 7,6 миллиона беженцев с Украины

В страны Европы с 24 февраля по 4 октября 2022 года прибыли в общей сложности более 7,6 миллиона беженцев с Украины, заявило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ), пишет ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, более 4,2 миллиона из них были зарегистрированы в этих государствах в рамках национальных программ защиты и оказания помощи. При этом за неделю число беженцев с Украины увеличилось более чем на 108 тысяч человек, отчитались в международной организации.

Больше всего украинских беженцев находится в России (2 852 395). Затем идут Польша (1 422 482), Германия (997 895), Чехия (442 443). Отстают от них Италия (170 646), Испания (145 838), Турция (145 000), Болгария (136 160), Великобритания (131 700) и Франция (105 000). В других государствах число украинских беженцев не превышает 100 тысяч человек.

Ранее украинские беженцы, прибывшие в Испанию, начали покидать страну и возвращаться на родину из-за экономических проблем.