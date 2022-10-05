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Мэр Горловки заявил об обстреле исправительной колонии со стороны ВСУ

Мэр Горловки Иван Приходько заявил об обстреле исправительной колонии со стороны ВСУ

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что украинские войска обстреляли из авиационных ракет Мичуринскую исправительную колонию в Горловке. Об этом сообщает РИА Новости.

«Неонацистские каратели выпустили неуправляемые авиационные ракеты (НУРС) с вертолета, в результате чего повреждены общежитие, административное здание и ограждение колонии. К счастью, без пострадавших», — подчеркнул мэр.

При этом ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что российские военные проводят перегруппировку, чтобы нанести ВСУ ответный удар. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные отступают из Артемовска «без возможности удерживать ранее занимаемые позиции». По его словам, это происходит из-за нехватки сил для обороны города.

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Алевтина Запольская
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