ВТО заявила о подорожании газа в мире на 250 процентов

ВТО: в августе цены на природный газ в мире выросли на 250% в годовом выражении

В августе 2022 года мировые цены на энергоносители поднялись на 78 процентов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Соответствующие данные привела Всемирная торговая организация (ВТО).

Самый большой рост показали цены на природный газ — топливо подорожало на 250 процентов в годовом выражении. В частности, в Европе стоимость газа поднялась в августе на 350 процентов, а в США — на 120 процентов. В последнее время цены на топливо в Европе снизились, упав на 34 процента в период с 31 августа по 23 сентября, однако они все еще остаются высокими.

В последний месяц лета также изменились цены на сжиженный природный газ (СПГ). На азиатских рынках топливо подорожало на 87 процентов, что обусловлено повышенным спросом Евросоюза. Блок начал наращивать поставки СПГ из Азии из-за резкого сокращения поставок газа из России. Также в августе на 36 процентов поднялись мировые цены на нефть. По сравнению со стоимостью природного газа и СПГ подорожание нефти стало несущественным, но для потребителей рост цен оказался значительным.

Кроме того, в докладе ВТО заявила, что в 2022 году объемы мировой торговли вырастут на 3,5 процента, что немного выше предыдущих прогнозов в 3 процента. Однако организация резко понизила прогнозы относительно темпов роста в 2023 году: по ее оценкам, он составит 1 процент против 3,4 процента, предполагаемых ранее. В документе также указано, что экспорт товаров из стран СНГ упал во втором квартале 2022 года на 10,4 процента по сравнению с предыдущим кварталом, а импорт — на 21,7 процента.

Ранее «Газпром» сообщил, что в первые девять месяцев текущего года поставки газа в дальнее зарубежье сократились на 40,4 процента по сравнению с тем же периодом год назад. Основным фактором снижения спроса компания назвала сокращение продаж в Евросоюз.